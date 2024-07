Maltempo, forti temporali in Piemonte: nubifragi e grandine nel Cuneese | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali iniziano a colpire le aree alpine, prima del forte peggioramento di giovedì 1 e venerdì 2 agosto che coinvolgerà il Nord Italia. Oggi temporali hanno colpito le Alpi occidentali in Piemonte, soprattutto il Cuneese, dove si sono verificate anche delle grandinate, come ad Artesina. Finora sono caduti 55mm di pioggia a Chiusa Pesio, in località Tetto Caban, 45mm a Roccaforte Mondovì, 35mm a Frabosa Sottana, 34mm a Monte Berlino, 30mm a Limone Pancani, 28mm a Piaggia, 20mm a Frabosa Soprana.

Nel primo pomeriggio, un forte temporale con grandine ha colpito anche Bardonecchia, in alta Val Susa, nel Torinese.

In questo momento, forti temporali stanno colpendo anche il Bellunese, in Veneto, sconfinando anche in Trentino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.