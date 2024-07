Maltempo Turchia, Ankara imbiancata dalla grandine: caos nella capitale | VIDEO

MeteoWeb

Ad Ankara, capitale della Turchia, il caldo ha lasciato il posto a un clima fresco e piovoso oggi, anche se per poco tempo. Il vento e la pioggia hanno colpito varie parti della città e in alcuni punti si è verificata anche una forte grandinata. In piena estate, il distretto di Beytepe è stato coperto da una coltre bianca a causa di una intensa grandinata, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. L’improvvisa grandinata che ha colpito la città ha causato anche allagamenti nelle strade, provocando disagi alla popolazione. Mentre i chicchi di grandine in alcuni punti a Beytepe sono stati rilevanti per le loro dimensioni, gli alberi e gli edifici circostanti sono stati ricoperti da una coltre bianca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.