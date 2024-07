Maltempo Valle d’Aosta, da domani Cogne non sarà più isolata a un mese dall’alluvione

MeteoWeb

A meno di un mese dall’alluvione che a fine giugno ha colpito la Valle d’Aosta, riapre domattina alle 7 la strada regionale 47 per Cogne. Da domani, dunque, il Comune rimasto isolato è nuovamente raggiungibile a seguito a imponenti e straordinari interventi che sin dall’alba di domenica 30 giugno hanno coinvolto operatori e mezzi per 27 giorni, dei quali 14 h24.

Per ripristinare la viabilità, dopo che le violente piogge avevano asportato in più punti il manto stradale, sono stati utilizzati oltre 30mila metri cubi di materiale, la metà del quale di riciclo. Parallelamente sono state portate avanti le lavorazioni necessarie a riportare il torrente nel proprio alveo che durante l’alluvione ha eroso circa 80.000 metri cubi di materiale, asportando completamente la strada per circa 200 metri di lunghezza e un fronte alto oltre 20 metri.

Sulla strada regionale per Cogne parallelamente ai lavori di ripristino della strada, dopo le opportune verifiche e i rilievi, è stato attivato un cantiere per realizzare un tracciato ‘alternativo’ che si pensa possa anche essere utile in situazioni di meteo avverso e quindi con livelli del torrente in aumento. Sono, inoltre, stati riattivati tutti gli impianti di illuminazione nelle gallerie stradali e si è proceduto al posizionamento delle protezioni laterali con new jersey in cemento. Da mercoledì, inoltre, è stata attivata la pulizia del fondo stradale per liberare da polvere e fango anche i tratti della strada non danneggiati e mercoledì e giovedì è stato fatto salire il personale delle strutture ricettive per preparare la riapertura della stagione turistica.

“Gli interventi straordinari del dopo alluvione hanno messo a valore la capacità dei valdostani di fare sistema nelle emergenze, creando una rete di operatività straordinaria. Un sistema che si è attivato, in particolare, per ridare al comune di Cogne la possibilità di essere nuovamente raggiungibile attraverso la viabilità ordinaria, ma che è intervenuto anche a Breuil/Cervinia per cercare di dare sostegno alle tante attività colpite dall’alluvione”, sottolinea il governo regionale in una nota, concludendo: “ora guardiamo al domani, lavorando anche per cercare di strutturare i giusti strumenti di sostegno e di supporto che possano essere un’altra risposta concreta per tutti coloro che hanno dovuto confrontarsi con il grave evento che ha travolto la nostra comunità”.

