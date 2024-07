Maltempo Valle d’Aosta, in miglioramento la situazione a Cervinia e Cogne

MeteoWeb

Si è riunito questa sera nella sede della Protezione Civile valdostana, il Centro Coordinamento Soccorsi per esaminare l’aggiornamento della situazione creatasi dopo il maltempo del weekend. Alla riunione, si legge in una nota, hanno partecipato il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e rappresentanti di forze dell’ordine, esercito, Soccorso Alpino valdostano, Vigili del Fuoco, dei Volontari della Protezione Civile e tutte le strutture regionali coinvolte.

Dall’incontro è emerso che a Breuil-Cervinia sono proseguiti i lavori di disalveo del torrente Marmore, esondato sabato, così come le attività di svuotamento delle cantine dai detriti e dall’acqua. Anche la situazione a Cogne è in miglioramento. Sono, infatti, iniziati gli interventi di ripristino del collegamento viario lungo la strada regionale e sono in corso le valutazioni delle soluzioni tecniche, dei tempi e dei costi. Oggi sono state elitrasportate a valle 853 persone e per domani sono prenotate altre 300. Hanno operato 4 elicotteri della Protezione Civile regionale con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino valdostano, 1 della Guardia di Finanza, 1 dei Vigili del Fuoco e 2 dei Carabinieri. Oltre al trasporto pubblico di linea solo per oggi è stato attivato un pullman supplementare da 90 posti tra Aymavilles, località di arrivo degli elicotteri, e Torino Porta Susa.

Infine, in fase di soluzione anche il problema dell’approvvigionamento idrico: sono stati effettuati gli interventi sull’acquedotto e sono in corso le operazioni di caricamento delle vasche. Al momento resta in vigore l’obbligo di bollitura dell’acqua.

