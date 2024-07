Maltempo Veneto, imponente frana sul Passo Duran: tecnici al lavoro per liberare la strada

MeteoWeb

Le piogge torrenziali che hanno colpito ieri la zona montana e pedemontana del Veneto hanno provocato una imponente colata di detriti che ha investito parte della Sp347 in località Le Vare, sulla strada che da Agordo (Belluno) porta al Passo Duran e da lì a Fiera di Primiero (Trento). Veneto Strade è già al lavoro, ma ci vorranno giorni per liberare la strada dai detriti.

