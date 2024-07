Maltempo Veneto, la provincia di Belluno stanzia 555.000 euro urgenti per 3 frane

MeteoWeb

Il maltempo degli ultimi giorni si somma a quello della tarda primavera scorsa e sono tre le somme urgenze attivate dalla Provincia di Belluno per altrettante frane solamente tra maggio e inizio giugno. Interventi per un valore di 555.000 euro messi in campo immediatamente e approvati oggi, all’unanimità dal Consiglio provinciale, a lavori già partiti. La prima somma urgenza riguarda la strada che porta a Curago (Alpago), dove il maltempo di maggio aveva provocato uno smottamento a valle della carreggiata. La seconda invece è stata attivata a Cibiana, in prossimità del Giou de Roan per una colata detritica che destava preoccupazioni per la vicina strada provinciale 347. Infine, intervento a Moè di Laste (Rocca Pietore) per danni da maltempo sulla strada, l’unica via di accesso alla frazione.

“Purtroppo dobbiamo fare i conti con il maltempo che rivela sempre la fragilità della montagna“, ha detto il consigliere delegato alla difesa del suolo, Massimo Bortoluzzi. “Ringrazio gli uffici provinciali perché nonostante le difficoltà, nonostante le carenze di personale e di risorse, rispondono sempre a tutte le esigenze manifestate dal territorio ed eseguono praticamente ogni giorno sopralluoghi. Servono interventi per la riduzione del rischio di frana e di colate detritiche. Interventi costosi ma necessari per far vivere le persone sul territorio, anche in un’ottica anti-abbandono. Perché gli effetti dell’abbandono della montagna poi si ripercuotono a valle”, ha aggiunto Bortoluzzi. Che loda anche il finanziamento contro il bostrico, inserito nel Dl Agricoltura perché “va proprio nella direzione di ‘aggiustare’ la montagna là dove presenta ferite profonde”.

