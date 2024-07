Maltempo, forte vento nelle Marche: alberi caduti e danni

MeteoWeb

Questa mattina, temporali hanno colpito le Marche. Le forti raffiche di vento associate hanno raggiunto i 60-70km/h sulla costa; segnaliamo, in particolare: 77km/h a Fano, 60km/h a Falconara Marittima, 50km/h ad Ancona. In varie zone della regione, soprattutto nelle province di Ancona, Fermo e Pesaro Urbino, si registrano danni e disagi dovuti al forte vento.

Ad Ancona, sono stati una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco per la caduta di alberi sulla sede stradale, la rottura di insegne e tende da sole. La zona più interessata è stata la fascia costiera della provincia. La situazione è presto tornata alla normalità. Problemi per il vento anche nel Fermano, dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per piante e rami caduti in strada. Disagi e interventi simili anche nel Pesarese, in particolare nella zona costiera di Pesaro e Fano.

