Matera, i funerali dei Vigili del Fuoco deceduti a Nova Siri | FOTO

Oggi alle 18, è stato dato l’ultimo saluto a Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, i due Vigili del Fuoco deceduti in servizio mercoledì scorso a Nova Siri (MT), durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione. Alle esequie, officiate da SE Arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo in un palazzetto sportivo “Palasassi” di Matera colmo di gente, hanno partecipato il sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco on. Emanuele Prisco in rappresentanza del Ministro dell’Interno, il capo Dipartimento prefetto Renato Franceschelli, il capo del Corpo nazionale ing. Carlo Dall’Oppio, il prefetto Vittorio Lapolla in rappresentanza del Gabinetto del Ministro dell’Interno.

Cinquanta allievi Vigili del Fuoco del 99esimo corso hanno rappresentato con la loro presenza i Vigili del Fuoco di tutta Italia.

