Matera si prepara a salutare i vigili del fuoco deceduti: i funerali di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino

Lunedì 22 luglio, alle ore 18, Matera renderà omaggio ai vigili del fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino con solenni funerali che si svolgeranno nel sagrato della chiesa di San Pio X, situata in piazza San Giovanni XXIII. I due uomini, tragicamente scomparsi mercoledì scorso a Nova Siri durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione, saranno commemorati in una cerimonia che promette di essere un momento di grande commozione per la città e per tutti coloro che li hanno conosciuti e apprezzati.

I funerali dei Vigili del Fuoco

In preparazione ai funerali, la camera ardente sarà aperta al pubblico presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera. Sarà possibile rendere omaggio ai due vigili del fuoco domenica 21 luglio, dalle ore 9 alle 20, e lunedì 22 luglio, dalle ore 9 alle 13.

La funzione funebre sarà officiata da S.E. Arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo e potrà essere seguita in diretta streaming sul sito ufficiale dei Vigili del Fuoco, www.vigilfuoco.tv. Un momento di riflessione e rispetto che permetterà a tutti di partecipare, anche a distanza, a questa dolorosa commemorazione.

