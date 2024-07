Medicina, due associazioni contro la guaritrice olistica Sara Cosenza

MeteoWeb

La ‘guaritrice’ della vista con ‘metodo olistico’, Sara Cosenza, 28 anni residente a Bergamo, rischia il processo per esercizio abusivo della professione medica. Le due società scientifiche AIMO e SISO, che rappresentano circa 4mila oculisti italiani, avevano segnalato “più volte” all’AGCM e al ministero della Salute l’operato di Sara Cosenza. “La signora Sara Cosenza– si legge in una lettera inviata dalle società lo scorso febbraio- ha immesso su web e sui canali social audio-video che millantano di aiutare a migliorare la condizione visiva dei pazienti, senza la necessità di ricorrere a lenti oftalmiche o cure e operazioni, grazie al così detto Metodo L.U.C.E., che ad oggi non ha nessuna convalida dimostrata, nella letteratura medico scientifica ufficiale. Questi messaggi si rivolgono principalmente a pazienti affetti da miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia, occhi secchi, stanchi o irritati”.

Nella lettera, inoltre, si segnala che “la signora Cosenza non ha alcun titolo professionale per parlare di queste patologie e tantomeno per proporre il suo ‘metodo’ totalmente privo di qualsiasi base scientifica. Tali messaggi, diffusi liberamente in rete, possono indurre ad intraprendere trattamenti alternativi non validati dalla scienza medica, con possibili danni per la vista dei pazienti”. Per queste ragioni AIMO e SISO, avevano richiesto un “rapido intervento da parte delle autorità predisposte, al fine di tutelare i pazienti e la professionalità di tutti i medici oculisti associati alle due società scientifiche”.

