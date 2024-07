Messico, violenta tempesta su Guadalajara: automobilisti bloccati nelle strade allagate | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta ha colpito Guadalajara, in Messico, causando una rara e pesante inondazione sulla Avenida López Mateos. Numerosi veicoli e persone sono stati coinvolti. Tra le testimonianze drammatiche quella di Alma Delia Ornelas, che ha descritto il terrore di trovarsi bloccata con l’acqua che entrava nella sua auto, finché un giovane non l’ha salvata. Le autorità, tra cui Protezione Civile e Vigili del Fuoco, hanno lavorato instancabilmente per liberare le strade da acqua e mezzi danneggiati.

Tempesta in Messico, strade allagate a Guadalajara

Maltempo in Messico, allagamenti diffusi a Guadalajara

Tempesta in Messico, geyser sulle strade di Guadalajara

