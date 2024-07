Meteo Barletta, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana a Barletta indicano condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature elevate. I venti saranno per lo più leggeri, con raffiche più vivaci durante le ore pomeridiane. L’umidità si manterrà su valori medi e la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sabato e Domenica saranno giornate ideali per attività all’aperto e per godersi il clima estivo della zona.

Venerdì 12 Luglio

Notte: Durante la notte a Barletta il cielo sarà sereno con una temperatura di +28°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest con velocità di 5,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo sereno e temperature in aumento. Si raggiungeranno i +33°C con una percezione di caldo di +33,8°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 9,9km/h. L’umidità diminuirà al 40% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Est – Nord Est con raffiche fino a 24,4km/h. L’umidità salirà al 46% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1009hPa.

Sera: La serata sarà all’insegna del sereno con una temperatura di +29,6°C e venti leggeri da Sud Est con una velocità di 4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 49% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sabato 13 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,5°C e venti provenienti da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 13,8km/h. L’umidità si manterrà al 49% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +33,3°C. Il vento soffierà da Est con una velocità di 11,5km/h. L’umidità si attesterà al 38% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +32,6°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est – Nord Est con raffiche fino a 24,6km/h. L’umidità salirà al 45% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1008hPa.

Sera: La serata sarà all’insegna del sereno con una temperatura di +28,7°C e venti leggeri da Nord con una velocità di 3,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Domenica 14 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +28°C e venti leggeri da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 9,4km/h. L’umidità si manterrà al 54% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +32,7°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 13,4km/h. L’umidità si attesterà al 35% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Nord Est con raffiche fino a 25,2km/h. L’umidità salirà al 53% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1011hPa.

Sera: La serata sarà all’insegna del sereno con una temperatura di +27,6°C e venti leggeri da Nord con una velocità di 3,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Barletta si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. I venti saranno generalmente leggeri con raffiche vivaci durante le ore pomeridiane. L’umidità si manterrà su valori medi mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sia Sabato che Domenica saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima estivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.