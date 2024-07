Meteo Castelvetrano, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Castelvetrano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature gradevoli, con valori intorno ai +24°C. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento soffierà a una velocità di circa 6-7 km/h provenendo da Est.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i +32°C verso le ore centrali. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 15-18 km/h da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il meteo a Castelvetrano sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate, con valori intorno ai +31-32°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud – Sud Ovest, con una velocità di 13-19 km/h.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature in lieve calo rispetto al pomeriggio, attestandosi intorno ai +25°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità di circa 5-6 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Castelvetrano indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo nella zona di Castelvetrano.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° Assenti 5.9 E max 6.5 Levante 57 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 6.3 ESE max 6.7 Scirocco 57 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +28.5° Assenti 8.5 S max 7.5 Ostro 44 % 1014 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +31.6° Assenti 15.4 SSO max 10.2 Libeccio 35 % 1013 hPa 13 cielo sereno +31.6° perc. +31.1° Assenti 18.4 SO max 14.6 Libeccio 36 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.9° perc. +30.2° Assenti 11.6 SO max 8.5 Libeccio 36 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.3° perc. +25.3° Assenti 5.5 OSO max 5.6 Libeccio 53 % 1012 hPa 22 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° Assenti 3.1 ESE max 3.3 Scirocco 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:30

