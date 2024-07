Meteo Chieti, le previsioni per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Chieti si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31°C, mentre le minime saranno di circa 22°C. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere e direzione prevalente da Nord Est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 30°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità crescente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo a Chieti resteranno stabili con cielo sereno e temperature che potrebbero superare i 31°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Est, con una leggera diminuzione dell’intensità rispetto alla mattina.

In serata, il cielo limpido favorirà un graduale calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 24°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest sarà leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martedì 9 Luglio a Chieti indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Chieti.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.5° perc. +22.6° Assenti 4.3 OSO max 4.8 Libeccio 69 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° Assenti 7.2 OSO max 7.3 Libeccio 70 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.6 N max 3.9 Tramontana 54 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +30.2° Assenti 13.1 NNE max 9.6 Grecale 44 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +31.3° Assenti 19.7 NE max 16.3 Grecale 43 % 1015 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +30.6° prob. 16 % 14 NNE max 12.4 Grecale 49 % 1015 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +27.9° prob. 10 % 7.3 N max 9.6 Tramontana 57 % 1015 hPa 21 cielo sereno +24° perc. +24.2° Assenti 5 OSO max 5.9 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:37 e tramonta alle ore 20:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.