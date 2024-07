Meteo Formigine, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Formigine mostrano condizioni climatiche variegate durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 26°C. Nel corso della mattinata, il termometro salirà fino a raggiungere i 34°C nel tardo mattino, con un cielo sempre sereno e una leggera brezza proveniente da nord.

Nel pomeriggio, il caldo aumenterà ulteriormente, con temperature che potranno superare i 38°C. Il cielo resterà sereno, ma verso sera sono previste deboli precipitazioni, con una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando. La temperatura si abbasserà leggermente, ma si manterrà comunque intorno ai 32°C.

In serata le precipitazioni diventeranno più consistenti, con piogge leggere che potranno portare accumuli fino a 0.47mm. La copertura nuvolosa sarà intorno al 63% e la temperatura si attesterà sui 25°C. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 6.8km/h.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Formigine indicano un calo delle temperature a partire da Venerdì, con cieli parzialmente nuvolosi e possibili precipitazioni nel fine settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e per adattarsi ai cambiamenti climatici repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.5° perc. +24.8° prob. 26 % 6.2 SO max 6.3 Libeccio 71 % 1012 hPa 3 poche nuvole +23.4° perc. +23.7° Assenti 4.8 OSO max 6.3 Libeccio 73 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.6 O max 6.7 Ponente 64 % 1012 hPa 9 cielo sereno +32.3° perc. +33.3° Assenti 6 N max 6 Tramontana 43 % 1011 hPa 12 cielo sereno +36.7° perc. +37.6° Assenti 9 NNE max 10.9 Grecale 31 % 1009 hPa 15 cielo sereno +38.4° perc. +38.9° Assenti 7.6 NNE max 11.8 Grecale 26 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +29.5° perc. +30.8° 0.27 mm 1.3 NO max 9.1 Maestrale 53 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +24.8° perc. +25° 0.28 mm 7.1 SSO max 7.8 Libeccio 61 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:38

