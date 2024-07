Meteo Formigine, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Formigine indicano una settimana caratterizzata da cieli sereni e temperature in aumento. Lunedì, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature fino a +34°C nel pomeriggio e umidità al 36%. Martedì e mercoledì si conferma il sereno, con temperature massime che toccheranno i +35°C. Giovedì, il cielo resterà sereno con temperature fino a +35°C nel pomeriggio. Si consiglia di proteggersi dal sole e idratarsi regolarmente.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Formigine, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a circa 5km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +28°C intorno alle 08:00, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est. L’umidità diminuirà al 55% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime toccheranno i +34°C intorno alle 15:00, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est. L’umidità si attesterà al 36% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +23°C intorno alle 23:00. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest porterà un po’ di frescura. L’umidità aumenterà leggermente al 72% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una brezza leggera proveniente dal Sud Ovest a circa 6km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29°C intorno alle 09:00, con una brezza leggera proveniente dal Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 44% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime toccheranno i +35°C intorno alle 14:00, con una brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 34% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +25°C intorno alle 23:00. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest porterà un po’ di frescura. L’umidità aumenterà leggermente al 73% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1014hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una brezza leggera proveniente dal Sud Ovest a circa 5km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30°C intorno alle 09:00, con una brezza leggera proveniente dal Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 53% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime toccheranno i +35°C intorno alle 13:00, con una brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 36% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +25°C intorno alle 23:00. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest porterà un po’ di frescura. L’umidità aumenterà leggermente al 71% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1016hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una brezza leggera proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a circa 6km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30°C intorno alle 09:00, con una brezza leggera proveniente dal Nord. L’umidità diminuirà al 59% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime toccheranno i +35°C intorno alle 14:00, con una brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 33% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +25°C intorno alle 23:00. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest porterà un po’ di frescura. L’umidità aumenterà leggermente al 71% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1016hPa.

In conclusione, la settimana a Formigine si prospetta con giornate soleggiate e temperature elevate, ideali per godersi le attività all’aperto. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le giornate calde in programma.

