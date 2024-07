Meteo Giussano, le previsioni per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Giussano si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 20-27°C con un’umidità che oscillerà tra il 64% e il 88%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature massime raggiungeranno i 30°C con un’umidità che si attesterà intorno al 50%. Durante la sera, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole sparse e la possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 22-27°C con un’umidità che aumenterà leggermente fino al 84%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Giussano, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo sempre più sereno e temperature che si manterranno stabili intorno ai 30°C durante il giorno e ai 20°C durante la notte. L’umidità sarà in diminuzione, garantendo giornate più asciutte e soleggiate. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.7° perc. +21.1° prob. 40 % 7.2 N max 9.3 Tramontana 88 % 1014 hPa 3 nubi sparse +20.3° perc. +20.5° Assenti 6.9 N max 6.7 Tramontana 83 % 1014 hPa 6 nubi sparse +21.8° perc. +22.2° prob. 11 % 3.9 NNE max 6.1 Grecale 83 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.13 mm 3.2 SSE max 3.7 Scirocco 64 % 1015 hPa 12 cielo coperto +29.1° perc. +30.4° prob. 65 % 7.7 SE max 8.1 Scirocco 54 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +31.1° prob. 11 % 6.6 SE max 7.1 Scirocco 50 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +29.2° prob. 24 % 5 SSE max 7.2 Scirocco 67 % 1015 hPa 21 poche nuvole +23.5° perc. +24° prob. 56 % 7.1 N max 7.9 Tramontana 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.