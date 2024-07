Meteo Lodi, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Lodi si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili e instabili. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da nubi sparse e piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il suo picco intorno alle prime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +22°C e i +29°C.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 68%, con temperature intorno ai +22°C. Man mano che la mattinata procederà, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% intorno alle ore 7:00, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con piogge leggere che continueranno a interessare Lodi. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno all’88%, con temperature che raggiungeranno i +29°C. Le precipitazioni potrebbero intensificarsi leggermente, con valori intorno ai 0.2-0.5mm.

La situazione tenderà a migliorare verso la sera, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 37% e piogge leggere che dovrebbero attenuarsi. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Lodi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, in quanto la situazione potrebbe subire variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.7° prob. 29 % 1.8 SSE max 3.4 Scirocco 86 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +22.2° prob. 48 % 4.8 NO max 6.1 Maestrale 88 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22.4° perc. +22.9° 0.35 mm 7.2 ONO max 10.1 Maestrale 86 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +25.3° perc. +25.9° 0.36 mm 7.7 O max 6.4 Ponente 78 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +28.3° perc. +31.2° 0.32 mm 2.7 SO max 3.7 Libeccio 69 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +29° perc. +31.9° 0.2 mm 3.1 S max 3.4 Ostro 65 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +27.1° perc. +29.8° 0.38 mm 5 NE max 5.3 Grecale 79 % 1007 hPa 21 poche nuvole +22.7° perc. +23.3° prob. 37 % 9.3 ONO max 11.2 Maestrale 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.