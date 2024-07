Previsioni Meteo Lombardia: domani temporali forti e diffusi, ecco dove

MeteoWeb

“Oggi condizioni stabili, con temperature in rialzo tra 35 e 38°C in pianura e quota dello zero termico oltre 4500 metri. Dalla mattinata di domani passaggio a condizioni instabili per effetto di una ampia saccatura in approfondimento sull’Europa occidentale, con piogge anche a carattere temporalesco diffuse e intense con maggior probabilità sui settori alpini e prealpini centro occidentali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Per il fine settimana cessazione delle piogge salvo residuali e irregolari sui rilievi sabato, mentre l’apporto di masse d’aria più fresche contribuirà ad un calo delle massime che in pianura oscilleranno tra 28 e 32°C. Per inizio della prossima settimana nuovo consolidamento del geopotenziale, con condizioni stabili e temperature massime in aumento“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta poco o irregolarmente nuvoloso nella notte, dal mattino aumento della nuvolosità a partire dai rilievi, in intensificazione ed estensione anche alla pianura nel pomeriggio.

Precipitazioni: da inizio mattinata in intensificazione anche a carattere temporalesco sui settori nordoccidentali, in estensione anche ai settori montani centro orientali tra mattino e pomeriggio; in pianura possibili sulla parte centro occidentale nelle ore pomeridiane e in possibile interessamento anche dei settori pedemontani centro orientali. In serata graduale attenuazione dei fenomeni.

Temperature: minime e massime in calo, in maniera più marcata a ovest. In pianura minime tra 19 e 23 °C, massime tra 28 e 32 °C.

Zero termico: tra 4200 e 4600 metri.

Venti: in pianura e in montagna a tratti moderati, con direzione prevalentemente occidentale o da nord.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.