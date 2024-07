Meteo Marsala, le previsioni per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Marsala si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,2°C e i +28,6°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso.

Durante la mattina, le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature in aumento, con una leggera brezza proveniente dal Nord che contribuirà a rendere l’aria piacevole nonostante il caldo. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza ostacoli, mantenendo le temperature piuttosto stabili e la brezza vivace che renderà il clima gradevole. Anche in serata, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno sopra la media, garantendo una piacevole serata estiva.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Sabato 20 Luglio a Marsala sarà una giornata ideale per godersi il mare e le bellezze del territorio, grazie alle condizioni climatiche favorevoli. Le temperature piuttosto elevate saranno mitigate dalla brezza che soffierà costantemente, garantendo un clima piacevole per tutta la giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 20 Luglio a Marsala indicano una giornata di sole e caldo, con temperature stabili e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteo si preannunciano ottimali per trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta, approfittando del clima estivo che caratterizzerà la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 18.1 N max 23.7 Tramontana 72 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° Assenti 12.6 NNE max 14.9 Grecale 73 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.9° perc. +29.6° Assenti 16.6 NNO max 19.8 Maestrale 63 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +30.1° Assenti 23.3 NO max 23.5 Maestrale 62 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.2° perc. +30.1° Assenti 24.3 NO max 26.9 Maestrale 63 % 1011 hPa 16 cielo sereno +28.6° perc. +30.4° Assenti 22.5 NNO max 26.2 Maestrale 60 % 1010 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +29.1° Assenti 15.8 NNO max 17.8 Maestrale 62 % 1009 hPa 22 cielo sereno +27.1° perc. +28.3° Assenti 14.4 N max 16 Tramontana 61 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:26

