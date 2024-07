Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento nel fine settimana

MeteoWeb

“La progressiva espansione di una vasta area di alta pressione sul Mediterraneo centrale garantisce condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte fino a domani, con al più isolati rovesci di calore pomeridiani limitati ai settori alpini“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Un peggioramento è atteso per il fine settimana, quando la discesa di una saccatura nordatlantica sulla Francia convoglierà sulla nostra regione intensi flussi umidi sudoccidentali che, associati a infiltrazioni di aria fresca, determineranno un aumento della nuvolosità e rovesci e temporali sui rilievi alpini, anche di forte intensità, in estensione alle pianure adiacenti“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo poco nuvoloso al mattino; parzialmente nuvoloso nel pomeriggio con cumuli in formazione su zone montane e pedemontane alpine e transito di velature. Precipitazioni isolati deboli rovesci sui rilievi alpini nella seconda parte della giornata. Zero termico in calo sui 4400-4600 m. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti

moderati dai quadranti occidentali sulle Alpi, in rotazione da sudovest in serata, e deboli dai quadranti meridionali sull’Appennino; deboli prevalentemente orientali altrove, con rinforzi da sud su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio.

