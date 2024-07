Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali pomeridiani, poi venerdì forte maltempo

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico di matrice africana determinerà condizioni di tempo soleggiato per oggi e i prossimi due giorni sul Piemonte con temperature in graduale aumento fino ai picchi di 35-36°C previsti per dopodomani. Saranno tuttavia possibili rovesci e temporali a evoluzione diurna sui rilievi alpini, in locale trasferimento alle zone pedemontane e pianeggianti nel pomeriggio di domani e nella serata di giovedì“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Nella giornata di venerdì una circolazione depressionaria con minimo localizzato tra le isole britanniche e la Normandia indebolirà il bordo nordoccidentale dell’anticiclone, farà affluire aria più fresca sul Piemonte causando diffusa attività temporalesca e un calo termico“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo generalmente poco nuvoloso; in tarda mattinata sviluppo di cumuli sui rilievi alpini in trasferimento verso le zone pedemontane e pianeggianti adiacenti nel pomeriggio, in successivo dissolvimento serale. Dalla tarda mattinata sviluppo di rovesci e temporali deboli o moderati sui monti, in locale trasferimento alle vicine zone pedemontane e pianeggianti nel pomeriggio con esaurimento dopo il tramonto. Zero termico iniziale lieve calo sui 4300 m nella prima parte della giornata, rialzo a 4600-4800 m in serata, con valori leggermente inferiori sul settore settentrionale. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti moderati da ovest o sudovest sulle Alpi; deboli da sud sull’Appennino e calmi in pianura.

