Previsioni Meteo Piemonte: locali temporali pomeridiani a ridosso delle vallate alpine

MeteoWeb

“La progressiva espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana verso l’Europa centrale garantisce per il pomeriggio odierno ed i prossimi giorni condizioni in prevalenza stabili, ad eccezione dello sviluppo di rovesci e locali temporali ad evoluzione diurna a ridosso delle vallate alpine“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “È atteso un ulteriore aumento delle temperature massime, che in pianura potranno raggiungere punte di 36-37°C tra domani e lunedì, ed un conseguente aumento del disagio bioclimatico nelle ore più calde. Martedì le temperature massime subiranno una diminuzione per una maggior insistenza di nuvolosità medio-bassa su zone di pianura e collina a causa di infiltrazioni di aria più umida da est sulla Pianura Padana“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso tempo in prevalenza soleggiato con locali addensamenti sui settori alpini settentrionali e su zone di pianura e collina centro-occidentali fino al primo mattino; nel corso del pomeriggio cumuli in accrescimento a ridosso delle vallate alpine, con parziale interessamento delle pianure adiacenti. Rovesci sparsi e locali temporali a ridosso delle vallate alpine nel corso del pomeriggio. Zero termico in lieve aumento sui 4600-4700 m. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli o localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli variabili altrove.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo per il Piemonte e per le altre Regioni:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.