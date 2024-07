Meteo Prato, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Prato indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i 37°C durante le ore centrali del giorno.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che potranno superare i 30°C già nelle prime ore del mattino. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a mitigare leggermente il caldo.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli, e le temperature raggiungeranno il picco massimo della giornata, con valori che potranno superare i 37°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà con intensità, portando una brezza vivace che potrà rendere più sopportabile il caldo intenso.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque elevate. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a rinfrescare l’atmosfera.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Prato, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata e mantenendosi idratati.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 1.9 O max 4.4 Ponente 72 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° Assenti 0.9 O max 2.8 Ponente 79 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28° perc. +30° Assenti 4.1 SSO max 5.1 Libeccio 65 % 1013 hPa 10 cielo sereno +34° perc. +34.8° Assenti 7.8 SO max 12.8 Libeccio 37 % 1011 hPa 13 cielo sereno +37.4° perc. +36.3° Assenti 18.5 OSO max 19.6 Libeccio 22 % 1009 hPa 16 cielo sereno +34.7° perc. +33.2° Assenti 18.6 OSO max 25 Libeccio 24 % 1008 hPa 19 cielo sereno +26.8° perc. +26.9° prob. 4 % 6.4 OSO max 15.5 Libeccio 44 % 1010 hPa 22 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° prob. 4 % 1.2 O max 4.5 Ponente 54 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:35

