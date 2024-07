Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a San Giovanni la Punta prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31,9°C intorno alle ore centrali, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 30,9°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche massime di 17,1km/h durante il pomeriggio, provenienti da Est – Sud Est.

Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 25-26°C. Il vento soffierà con intensità variabile, mantenendo il cielo sereno e la copertura nuvolosa al 0%.

Nel corso della mattina, il termometro inizierà a salire gradualmente, con valori che supereranno i 30°C già dalle ore 09:00. Il vento sarà prevalentemente orientato da Sud Est, con una velocità che aumenterà leggermente nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C, con una leggera diminuzione della percezione del caldo rispetto alle ore centrali della giornata. Il vento potrà risultare più sostenuto durante le ore pomeridiane, ma senza raggiungere livelli di preoccupazione.

In serata, le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai 27°C. Il vento tenderà a diminuire di intensità, mantenendo comunque un clima piacevole e sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 1 Agosto a San Giovanni la Punta indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni rimarranno favorevoli anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e venti leggeri.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 4.4 NO max 5.6 Maestrale 49 % 1013 hPa 4 cielo sereno +24.8° perc. +24.6° Assenti 4 NO max 4.5 Maestrale 45 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.6° perc. +27.8° Assenti 3.3 SE max 4.5 Scirocco 35 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.1° perc. +30.2° Assenti 9 ESE max 9.7 Scirocco 33 % 1013 hPa 13 cielo sereno +31.7° perc. +30.7° Assenti 13.2 ESE max 13.3 Scirocco 32 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30.2° perc. +29.6° Assenti 7 ESE max 11.7 Scirocco 37 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.3° perc. +27.5° Assenti 3 NE max 7.9 Grecale 47 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.2 N max 6.4 Tramontana 47 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:05

