Meteo Teramo, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

Le previsioni meteo a Teramo per Venerdì 26 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e temperature elevate. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,9°C alle 06:00, salendo fino a +33,5°C alle 11:00. L’umidità sarà del 47% alle prime ore del mattino, per poi scendere al 30% verso le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 55% alle 15:00. Le temperature massime saranno intorno ai +32,9°C e si abbasseranno gradualmente nel corso del pomeriggio, raggiungendo i +28,4°C alle 17:00. L’umidità aumenterà leggermente fino al 43% nel tardo pomeriggio.

In serata, la copertura nuvolosa sarà ancora presente con una percentuale del 59% alle 18:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,7°C alle 18:00, per poi scendere leggermente durante la notte fino ai +24°C verso le 23:00. L’umidità sarà del 51% alle 19:00, mantenendosi costante fino a fine giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Teramo indicano una giornata con temperature elevate e una leggera presenza di nubi nel corso del pomeriggio e della serata. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre il vento sarà per lo più una brezza leggera proveniente da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 4 OSO max 3.9 Libeccio 59 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 5.7 OSO max 5.3 Libeccio 62 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25.9° perc. +25.8° Assenti 1.4 ESE max 2.3 Scirocco 47 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +30.7° Assenti 10.4 E max 8.2 Levante 33 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.5° perc. +31.7° Assenti 19.2 ENE max 12 Grecale 32 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30° perc. +29.6° Assenti 9.9 E max 8.6 Levante 39 % 1013 hPa 18 nubi sparse +26.7° perc. +27.1° Assenti 3.9 SE max 4.8 Scirocco 49 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 7.2 OSO max 6.6 Libeccio 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 03:00 e tramonta alle ore 03:00

