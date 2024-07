Meteo Verbania, le previsioni per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Verbania per Giovedì 11 Luglio prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,9°C con una percezione di caldo di +31°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 5,1km/h, con raffiche leggere e assenza di precipitazioni. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera aumento della copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature massime saranno di +31,9°C con una percezione di caldo di +33,4°C. Il vento continuerà a provenire da Sud – Sud Est a una velocità di 9km/h, con raffiche leggere. La probabilità di precipitazioni aumenterà al 36%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità si manterrà intorno al 47% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel tardo pomeriggio e sera è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di poche nuvole intorno al 15%. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai +29,8°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Sud, con una velocità di 5km/h. La probabilità di precipitazioni si manterrà intorno al 49%, ma non sono previste piogge significative. L’umidità aumenterà al 66% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania indicano una giornata con cielo sereno al mattino, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,9°C, mentre le minime saranno intorno ai +20,8°C. Il vento sarà prevalentemente leggero, con raffiche occasionali. L’umidità aumenterà nel corso della giornata, ma al momento non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Verbania.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.7° perc. +20.9° prob. 11 % 9.2 NNO max 10.3 Maestrale 82 % 1017 hPa 3 cielo sereno +20.1° perc. +20.2° Assenti 9 NNO max 9.9 Maestrale 79 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23.6° perc. +24° Assenti 5.9 NNO max 8.9 Maestrale 72 % 1017 hPa 9 cielo sereno +29.9° perc. +31° Assenti 5.1 SSE max 2.8 Scirocco 51 % 1017 hPa 12 cielo sereno +31.6° perc. +33.1° prob. 21 % 8.9 SSE max 6.1 Scirocco 47 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31.5° perc. +33.5° prob. 41 % 6.7 SSE max 4.9 Scirocco 50 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +26.8° perc. +29.7° 0.39 mm 4.5 SSO max 4.9 Libeccio 84 % 1015 hPa 21 nubi sparse +22.4° perc. +23.1° prob. 51 % 8.4 NNO max 7.1 Maestrale 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:13

