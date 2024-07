La missione ICON della NASA giunge al termine dopo scoperte fondamentali sul meteo spaziale e della Terra

MeteoWeb

Quasi cinque anni dopo il lancio, la missione Ionospheric Connection Explorer (ICON) della NASA è ufficialmente giunta al termine, ha annunciato l’agenzia spaziale. La missione ICON ha raccolto dati preziosi mentre orbitava nello strato più esterno dell’atmosfera terrestre, da circa 90 a 580km nello spazio nella ionosfera, e ha fornito scoperte fondamentali su come il meteo spaziale influisce sul meteo della Terra.

“La missione ICON è stata davvero all’altezza del suo nome“, ha affermato Joseph Westlake, direttore della divisione eliofisica presso la sede centrale della NASA a Washington, D.C.. “Non solo ICON ha completato con successo e superato i suoi obiettivi primari, ma ha anche fornito informazioni fondamentali sulla ionosfera e sull’interazione tra spazio e meteo terrestre”.

ICON è stata lanciata nell’ottobre 2019 e ha portato a termine la sua missione principale nei due anni successivi, ma la NASA ha perso la comunicazione con il satellite appositamente equipaggiato nel novembre 2022 ed è stata costretta a concludere la missione dopo diversi mesi di risoluzione dei problemi.

“L’eredità di ICON continuerà a vivere attraverso le conoscenze rivoluzionarie che ha fornito mentre era attivo e il vasto set di dati dalle sue osservazioni che continueranno a produrre nuova scienza”, ha affermato Westlake. “ICON funge da fondamento per le nuove missioni future”.

Alcune scoperte di ICON

Nonostante la battuta d’arresto, ICON aveva già raccolto nuovi dettagli sull’airglow, informazioni sulla relazione tra gli ioni dell’atmosfera e le linee del campo magnetico terrestre e la prima osservazione concreta per confermare la dinamo ionosferica della Terra.

Tramite ICON, gli scienziati della NASA sono stati in grado di studiare l’effetto della ionosfera sui satelliti e sui segnali radio, che influenzano le comunicazioni con la Stazione Spaziale Internazionale, tracciando anche le bande colorate dell’airglow. “È come misurare la velocità di un treno rilevando il cambiamento nel tono del suo fischio, ma con la luce”, ha affermato Thomas Immel, responsabile della missione ICON presso l’Università della California, Berkeley.

Lo studio dell’eruzione vulcanica di Tonga

ICON ha anche acquisito dati su come l’eruzione vulcanica Hunga Tonga-Hunga Ha’apai del 2022, avvenuta sotto la superficie dell’Oceano Pacifico meridionale, ha interrotto le correnti elettriche nella ionosfera. “ICON è stato in grado di acquisire la velocità dell’eruzione vulcanica, consentendoci di vedere direttamente come ha influenzato il movimento delle particelle cariche nella ionosfera”, ha affermato Immel. “Questo è stato un chiaro esempio della connessione tra il clima tropicale e la struttura ionosferica. ICON ci ha mostrato come le cose che accadono nel clima terrestre abbiano una correlazione diretta con gli eventi nello spazio“.

