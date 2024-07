Missione Starliner prolungata, gli astronauti: “Ci stiamo divertendo”

MeteoWeb

Dopo un lancio che ha visto la missione trasformarsi da un breve viaggio in una permanenza di oltre 35 giorni, gli astronauti hanno recentemente dichiarato di essere “a loro agio” con l’estensione del loro soggiorno nello spazio. Oggi, nelle edicole americane, USA TODAY riporta le ultime notizie riguardanti la missione degli astronauti Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Suni” Williams a bordo dello Starliner, la navetta spaziale della Boeing attualmente ormeggiata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Gli astronauti Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Suni” Williams

Gli astronauti veterani della NASA e ex piloti collaudatori della Marina, Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Suni” Williams, hanno espresso la loro serenità nel prolungare la loro permanenza nello spazio di alcune settimane, come hanno condiviso durante un aggiornamento fornito dalla NASA. In una trasmissione televisiva mercoledì pomeriggio, l’agenzia spaziale ha fornito un dettagliato aggiornamento sul Boeing Starliner e il suo equipaggio, affrontando ritardi che hanno trasformato un viaggio previsto di una settimana in un soggiorno di 35 giorni e oltre. Secondo la NASA, Wilmore e Williams potrebbero rimanere a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) fino a più avanti nell’estate.

Risolvere i problemi dello Starliner

L’organizzazione ha riferito che scienziati e ingegneri stanno attualmente lavorando intensamente attraverso una serie di test per comprendere meglio e risolvere i problemi che si sono verificati durante il lancio e il volo precedente dello Starliner il mese scorso. Questi includono problemi di propulsione e perdite di elio, i quali sono al centro delle attuali operazioni di troubleshooting. È atteso che i test in corso saranno completati entro la fine della settimana.

“Mi sento fiducioso che se fosse necessario, se ci fosse un problema con la ISS, potremmo salire sulla nostra navetta e staccarci, parlare con il nostro team e trovare il modo migliore per tornare a casa“, ha detto Williams nella conferenza virtuale di mercoledì. “Abbiamo praticato molto, quindi ho un sentimento, ho davvero un buon sentimento nel mio cuore che questa navetta ci riporterà a casa senza problemi.”

Nonostante l’obiettivo di far rientrare Wilmore e Williams prima del cambio di equipaggio previsto per metà agosto, è stato confermato che lo Starliner è sicuro per il ritorno sulla Terra in qualsiasi momento, anche in caso di emergenza. “Ci stiamo divertendo molto qui sulla ISS“, ha detto Williams. “Butch ed io siamo stati qui prima, e sembra di tornare a casa. È bello fluttuare, è bello essere nello spazio e lavorare qui con il team della Stazione Spaziale Internazionale. È fantastico essere qui, quindi non ci lamentiamo, neanche Butch si lamenta del fatto che siamo qui per un paio di settimane in più.”

Il ritorno dello Starliner

Per quanto riguarda il ritorno previsto dello Starliner, i continui ritardi hanno spostato la data di rientro inizialmente prevista entro fine giugno a un probabile rientro ora verso la fine di luglio. Questi ritardi sono stati necessari per adeguare l’equipaggio a operazioni prolungate sulla stazione spaziale, come ha spiegato Stich. La NASA ha inoltre menzionato che attività pianificate come passeggiate spaziali, raccolta dati e ulteriori test hanno influenzato le decisioni di programmazione.

Una volta pronto per il rientro, lo Starliner atterrerà nel deserto del New Mexico, decelerando sotto paracadute e ammortizzando l’atterraggio con airbag. Boeing ha sottolineato che questo evento segnerà la prima volta che una capsula americana atterrerà con astronauti a bordo.

Durante il loro prolungato soggiorno sulla ISS, Wilmore e Williams hanno partecipato attivamente a una vasta gamma di esperimenti scientifici e completato un intenso programma di addestramento per mantenere e operare la stazione spaziale.

Williams ha aggiunto che hanno avuto l’opportunità di partecipare a esperimenti che vanno dalla sequenziatura del DNA fino all’uso di strumenti avanzati come un microscopio lunare stampato in 3D. Ulteriori test sono in programma per ottimizzare le prestazioni dello Starliner prima, durante e dopo il rientro, garantendo un rientro sicuro e senza intoppi per l’equipaggio.

“È parte della vita qui: devi mantenere funzionante quella stazione spaziale“, ha detto Wilmore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.