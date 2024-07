Montagna, domenica folle in Abruzzo: recuperati 6 escursionisti e alpinisti in difficoltà, feriti o colpiti da malori

MeteoWeb

Doppio intervento in contemporanea per l’elisoccorso in Abruzzo: uno sulle cascate di Cusano per il recupero di una ragazza con una frattura ad un piede e uno sul Monte Camicia per soccorrere un escursionista che ha accusato un malore. In entrambi i casi sono stati sbarcati sul posto i sanitari ed il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico presenti a bordo, per le operazioni di stabilizzazione e recupero degli infortunati. Nell’intervento alle cascate di Cusano, nel Pescarese, l’equipe è stata supportata da una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico.

Nelle scorse ore, poi, recupero di un’escursionista di 31 anni sul Monte Cavallo. La donna, che era con la sezione di Roma del Cai, ha avuto un problema al ginocchio ed è stata costretta a chiudere aiuto. Sul posto è arrivato l’elisoccorso di stanza a Pescara, che ha sbarcato sul posto medico e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. Dopo essere stata stabilizzata, l’infortunata è stata caricata a bordo e trasportata in ospedale. Infine ieri sera recupero di tre alpinisti romani rimasti bloccati sotto la vetta centrale del Corno Grande.

Il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico, grazie alla preparazione di piloti e tecnico verricellista che operavano con le pale dell’elicottero a pochissimi metri dalla parete, è stato sbarcato sul posto e in pochi istanti ha messo in sicurezza e predisposto l’evacuazione degli alpinisti mediante verricello.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.