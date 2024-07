Mosca: muore l’economista russa Valentina Bondarenko in circostanze misteriose

MeteoWeb

Valentina Bondarenko, stimata ricercatrice presso l’Istituto di Economia dell’Accademia Russa delle Scienze, è deceduta all’età di 82 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali e dai media locali, in particolare dal quotidiano Kommersant.

La morte di Valentina Bondarenko

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, Bondarenko è morta in seguito a una caduta dalla finestra del suo appartamento situato a Nuova Mosca. Le circostanze della sua morte sono ancora oggetto di indagine, ma inizialmente non sembra emergere alcun elemento di sospetto di criminalità.

Valentina Bondarenko era un nome di grande rilievo nel campo dell’economia in Russia, rispettata per il suo contributo alla ricerca e alla conoscenza in ambito economico. La sua carriera accademica era caratterizzata da studi approfonditi e innovativi che hanno avuto un impatto significativo sulla disciplina.

L’Istituto di Economia dell’Accademia Russa delle Scienze, dove Bondarenko ha lavorato per molti anni, ha espresso il proprio cordoglio per la perdita della ricercatrice, sottolineando il vuoto che la sua scomparsa lascia nel mondo accademico e tra i colleghi.

La morte di Valentina Bondarenko rappresenta una grande perdita per la comunità scientifica e per tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di collaborare con lei. La sua eredità e il suo lavoro continueranno a influenzare il campo dell’economia per molti anni a venire.

