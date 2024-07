Mostruoso incendio esplode in California, le immagini satellitari sono impressionanti | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio devastante, noto come “Park Fire“, è divampato mercoledì pomeriggio ora locale in un parco vicino a Chico, California, a Nord di Sacramento. In poche ore, le fiamme hanno rapidamente consumato oltre 6.400 acri e nella notte sono cresciute fino a oltre 124.900 acri (circa 500 km quadrati), secondo quanto riferito da Cal Fire. Attualmente, l’incendio è contenuto solo per il 3%.

Le autorità ritengono che l’incendio sia di origine dolosa. Ronnie Dean Stout II, un uomo di 42 anni di Chico, è stato arrestato con l’accusa di aver innescato le fiamme. Testimoni hanno riportato di aver visto un uomo spingere un’auto in fiamme in una gola, scatenando l’incendio.

Il fuoco ha costretto circa 3.500 persone a evacuare l’area, e numerosi ordini di evacuazione sono stati emessi in tutta la contea di Butte e nella vicina contea di Tehama. Le immagini satellitari (in alto) mostrano uno scenario davvero impressionante.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha annunciato che lo stato ha ricevuto un finanziamento dalla FEMA per supportare le operazioni di risposta all’incendio. Attualmente, oltre 1.153 operatori sono impegnati nella lotta contro le fiamme, mentre le indagini sulle cause dell’incendio proseguono.

La situazione resta critica, con il vento che continua a spingere le fiamme in direzioni diverse, complicando ulteriormente gli sforzi dei vigili del fuoco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.