Clima, NASA: “il 22 luglio 2024 è stato il giorno più caldo di sempre”

Il 22 luglio 2024 è stato il giorno più caldo mai registrato, secondo un’analisi della NASA sui dati globali delle temperature giornaliere. Anche il 21 e il 23 luglio di quest’anno hanno superato il precedente record giornaliero, stabilito nel luglio 2023. “Queste temperature da record fanno parte di una tendenza al riscaldamento a lungo termine causata principalmente dalle attività umane, in particolare dall’emissione di gas serra,” spiega la NASA.

“In un anno che è stato finora il più caldo mai registrato, queste ultime due settimane sono state particolarmente brutali,” ha dichiarato l’Amministratore della NASA, Bill Nelson. “Grazie ai nostri satelliti di osservazione della Terra e a oltre 60 anni di dati, la NASA fornisce analisi cruciali su come il nostro pianeta sta cambiando e su come le comunità locali possono prepararsi, adattarsi e restare al sicuro”.

Questa scoperta preliminare proviene dalle analisi dei dati del Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2) e del sistema Goddard Earth Observing System Forward Processing (GEOS-FP), che combinano milioni di osservazioni globali provenienti da strumenti su terra, mare, aria e satelliti utilizzando modelli atmosferici. Il GEOS-FP fornisce dati meteorologici rapidi e quasi in tempo reale, mentre il MERRA-2 richiede più tempo ma garantisce l’uso di osservazioni della migliore qualità. Questi modelli sono gestiti dal Global Modeling and Assimilation Office (GMAO) presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, Maryland.

Nell’immagine in alto, i valori medi giornalieri delle temperature globali dal MERRA-2 per gli anni 1980-2022 sono mostrati in bianco, i valori per il 2023 in rosa e quelli dal 2024 fino a giugno in rosso. I valori delle temperature globali giornaliere dal 1° al 23 luglio 2024, dal GEOS-FP, sono mostrati in viola. I risultati sono in accordo con un’analisi indipendente del Programma di Osservazione della Terra Copernicus dell’Unione Europea. Sebbene le analisi presentino piccole differenze, mostrano un ampio accordo sul cambiamento delle temperature nel tempo e sui giorni più caldi.

I nuovi record di temperatura giornaliera seguono 13 mesi consecutivi di record mensili di temperatura, secondo gli scienziati del Goddard Institute for Space Studies della NASA a New York. La loro analisi si basa sul record GISTEMP, che utilizza solo dati strumentali di superficie e fornisce una visione a lungo termine dei cambiamenti nelle temperature globali a risoluzioni mensili e annuali, risalendo alla fine del XIX secolo.

