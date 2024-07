La NOAA potenzia il “controllo uragani”: 2 nuovi jet si uniranno alla flotta di Hurricane Hunters

MeteoWeb

La scienza degli uragani riceverà presto una spinta, poiché la NOAA ha annunciato che acquisterà un altro velivolo per supportare le sue previsioni, ricerche e missioni. Il velivolo sarà un G550 completamente modificato, progettato per volare velocemente, per grandi distanze e a un’altitudine massima di 51.000 piedi (15.500 metri), ha affermato la NOAA.

La sua agilità consente al velivolo di volare proprio sopra uragani e cicloni tropicali, raccogliendo informazioni molto dettagliate sulle tempeste. Queste informazioni saranno utilizzate per perfezionare le previsioni, esaminando la traiettoria e l’intensità degli uragani. Avere previsioni migliorate, che sono anche disponibili prima nel ciclo di vita di una tempesta, fornirà un tempo di anticipo più lungo per le città e i cittadini per prepararsi alle tempeste imminenti.

“L’acquisizione di questi velivoli altamente capaci rappresenta un importante passo avanti nella ricapitalizzazione della flotta di aeromobili della NOAA, da cui meteorologi, ricercatori e decisori dipendono per informazioni salvavita“, ha affermato Nancy Hann, direttore del NOAA Commissioned Officer Corps e della NOAA Marine and Aviation Operations.

Il G550 si unirà alla flotta della NOAA nota come Hurricane Hunters nel 2028, ha affermato la NOAA. Sarà il secondo jet del suo genere ordinato dall’agenzia, con il primo che dovrebbe essere consegnato nel 2025.

Entrambi i G550 supporteranno il lavoro di altri velivoli nella flotta Hurricane Hunters: due aerei turboelica Lockheed WP-3D Orion. Mentre i G550 hanno due motori e sono in grado di volare sopra gli uragani, i più grandi Orion hanno quattro motori e volano direttamente nelle tempeste per raccogliere dati.

“Questi nuovi velivoli all’avanguardia miglioreranno notevolmente la capacità della NOAA di raccogliere dati essenziali per la ricerca e la previsione degli uragani, la ricerca e la previsione dei fiumi atmosferici, gli studi sul clima e altre missioni“, ha affermato l’amministratore della NOAA Rick Spinrad. “Investimenti infrastrutturali come questo proteggono sia le vite che i mezzi di sostentamento”.

I prossimi G550 saranno prodotti dalla Gulfstream Aerospace Corporation con sede in Georgia. L’aereo avrà base a Lakeland, in Florida, dove si trova il NOAA Aircraft Operations Center.

