Non riesce a rientrare: escursionista salvato nella notte in Valtellina

Intervento stanotte per i tecnici della stazione di Morbegno, VII delegazione Valtellina – Valchiavenna del CNSAS-Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. I soccorritori sono stati attivati per il mancato rientro di un escursionista. L’uomo era partito per raggiungere Cima Vallocci, nel territorio del comune di Tartano, in Valtellina.

Impegnati sette tecnici del Soccorso Alpino; sono intervenuti anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, il SAGF – Soccorso Alpino Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. La persona è stata localizzata dalle squadre territoriali, valutata e infine portata in ospedale dall’elisoccorso di Sondrio per accertamenti. I tecnici sono rientrati stamattina, a conclusione dell’intervento.

