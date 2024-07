Nuova eruzione del vulcano Sakurajima in Giappone: colonna eruttiva di 4,4km | VIDEO

MeteoWeb

Seconda eruzione del vulcano Sakurajima in meno di due settimane in Giappone. Intorno alle 16:46 ora locale di oggi, lunedì 29 luglio, si è verificata un’esplosione nel cratere sommitale Minamidake sul Sakurajima nella città di Kagoshima. Vibrazioni nell’aria sono state avvertite nelle località vicine. La colonna di cenere ha raggiunto i 4,4km di altezza: è stata emessa una previsione di caduta di cenere per le città di Kanoya e Nishinoomote.

Secondo l’Osservatorio meteorologico locale di Kagoshima a Motomachi, nella 4ª stazione (da 1.300 a 1.700 metri dal cratere) erano sparsi grandi blocchi vulcanici. L’Osservatorio meteorologico mantiene il livello di allerta eruzione 3 (restrizioni all’ingresso in montagna). Si prega di prestare attenzione ai grandi blocchi vulcanici e ai flussi piroclastici sparsi lungo traiettorie associate alle eruzioni in un raggio di circa 2km dal cratere sommitale Minamidake e dal cratere Showa.

L'eruzione del vulcano Sakurajima in Giappone

