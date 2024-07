Nuovo database per la previsione degli incendi boschivi

MeteoWeb

Un innovativo database creato per migliorare la previsione e la gestione degli incendi boschivi è stato aggiornato e arricchito con nuovi dati preziosi. Il Fire Program Analysis Fire-Occurrence Database, sviluppato nel 2013 dal Servizio Forestale degli Stati Uniti, ha recentemente ricevuto un aggiornamento significativo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui scienziati e operatori affrontano le emergenze incendiarie.

Il nuovo database

Il database, che raccoglie informazioni cruciali come il luogo di accensione, la data di scoperta e la dimensione finale degli incendi, è stato arricchito con oltre 270 nuovi attributi. Questi includono dettagli sulla topografia, la vegetazione, la vulnerabilità sociale e metriche di giustizia economica, nonché dati pratici come la distanza tra l’innesco e la strada più vicina. Questo ampio set di dati offre una comprensione molto più approfondita dei fattori che contribuiscono agli incendi boschivi e delle loro conseguenze.

Erica Fleishman, professoressa all’Oregon State University e coautrice dello studio pubblicato su Earth System Science Data, ha sottolineato l’importanza di questi aggiornamenti: “Questo database aumenta la capacità di accedere a informazioni rilevanti e contribuisce alla prevenzione degli incendi boschivi“. L’aggiunta di nuovi fattori ambientali e sociali consente una valutazione più accurata dei rischi, utile per le decisioni operative dei vigili del fuoco e per la gestione delle risorse ambientali.

Lo studio sugli incendi boschivi

Il team di ricerca, guidato da Yavar Pourmohamad e Mojtaba Sadegh della Boise State University, ha sottolineato che il database ora include dati su 2,3 milioni di incendi avvenuti negli Stati Uniti dal 1992 al 2020. Questo arricchimento permette una comprensione più dettagliata dell’impatto individuale e aggregato di vari fattori sull’innesco e sulla magnitudo degli incendi. Pourmohamad ha evidenziato come questi dati possano identificare le disuguaglianze negli effetti degli incendi su diverse popolazioni e ecosistemi, fornendo informazioni preziose per ridurre tali disparità.

Inoltre, le informazioni contenute nel database possono essere integrate in modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, migliorando la capacità di spiegare le cause degli incendi passati e di stimare la probabilità o gli effetti di incendi futuri. Questo avanzamento rappresenta un importante passo verso decisioni basate su prove oggettive piuttosto che su intuizioni o emozioni, come osservato da Fleishman.

Con queste innovazioni, il Fire Program Analysis Fire-Occurrence Database non solo supporta la prevenzione e la gestione degli incendi boschivi, ma potrebbe anche influenzare politiche e pratiche a lungo termine, rendendo le risposte agli incendi più efficaci e basate su dati concreti.

