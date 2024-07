Oggi 12 incendi in Sardegna: Canadair ed elicotteri nel sud dell’isola

MeteoWeb

Anche oggi sono divampati numerosi incendi in Sardegna. Il bollettino quotidiano del Corpo forestale segnala 12 roghi oggi nell’isola, cinque dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. A Gesico, nel Sud Sardegna, sono intervenuti elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto, Fenosu e Pula, ed è stato necessario richiamare due canadair da Olbia. Oltre al Gauf di Cagliari sono intervenute tre squadre dell’agenzia Forestas di Senorbì, Barumini ed Escalaplano, una squadra dei Vigili del Fuoco di Mandas e sei squadre di volontari della Protezione Civile di Guasila, Senorbì, e Sant’Andrea Frius. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 17.38.

A Ottana, nel Nuorese, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Farcana e Anela. A terra hanno operato tre squadre dell’agenzia Forestas di Bolotana, Nuoro e Gavoi e una squadra di volontari della Protezione civile di Ottana. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 16.15. A Tiana, sempre nel Nuorese, è stato richiesto l’intervento di due elicotteri provenienti da Farcana e San Cosimo. A terra è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Sorgono. Le operazioni di spegnimento non sono ancora terminate.

Nelle campagne di Arbus, in provincia di Oristano, ha operato un elicottero proveniente dalla base di Villasalto, ed è stato necessario l’intervento di 2 Canadair provenienti da Olbia. Sono intervenute due squadre dell’agenzia Forestas di Guspini e Gonnosfanadiga, una squadra dei Vigili del Fuoco di Sanluri e tre squadre di volontari della Protezione civile di Guspini e Arbus. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. A San Nicolò d’Arcidano, nell’Oristanese, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. A terra, oltre al Gauf di Oristano, hanno operato una squadra dell’agenzia Forestas di Siris, una dei Vigili del Fuoco di Oristano e una squadra della compagnia Barracellare di Terralba. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

