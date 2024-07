Oggi 15 incendi in Sardegna: mezzi aerei a Orroli

MeteoWeb

Sono 15 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dal bollettino del Corpo forestale regionale. Il più grave nelle campagne di Orroli, nel Sud Sardegna, dove è stato necessario l’intervento di un elicottero proveniente dalla base di Villasalto e di un “Super Puma” dall’aeroporto di Fenosu. A terra sono intervenute tre squadre dell’agenzia Forestas, i volontari della Protezione Civile di Siurgus e una squadra comunale di Orroli. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 15.35.

Intanto, con un nuovo bollettino diramato oggi, la Protezione Civile regionale ha decretato il codice rosso con estremo pericolo di incendi nel Sarrabus, nella parte sudorientale dell’isola, e un livello di allerta “alto” nel Cagliaritano, in quasi tutto il Sud Sardegna, nella zona di Olbia, in parte dell’Ogliastra e dell’Oristanese. La pericolosità in questo caso “è caratterizzata dal colore arancione e le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate – è specificato nell’avviso – che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

