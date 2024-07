Oggi 18 incendi in Sardegna: mezzi aerei in azione

MeteoWeb

Altra giornata complicata per gli uomini e le donne che in Sardegna operano nella macchina regionale dell’antincendio. Sono 18 gli incendi segnalati oggi nel bollettino del Copro forestale: 4 hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei per le operazioni di spegnimento. Nelle campagne di Lodè, in provincia di Nuoro, è stato richiesto l’intervento di tre elicotteri provenienti dalle basi di Farcana, Anela e Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 16.13.

A Oristano, è intervenuto l’elicottero “Super puma” dalla base di Fenosu. Qui le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 17.23.

Nell’agro di Bottidda, nel Sassarese, è stato necessario chiamare tre elicotteri dalle basi di Anela, Farcana e Ala dei Sardi. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in atto. Mezzi aerei in volo anche a Pabillonis, nel Sud Sardegna, dove stanno intervenendo due elicotteri provenienti dalle basi di Pula e Fenosu.

