Olimpiadi a gravità zero, così si celebra Parigi 2024 sulla Stazione Spaziale | VIDEO

Mentre Parigi ospita le Olimpiadi 2024, un gruppo di astronauti della NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha organizzato una versione spaziale dei giochi. I 6 astronauti, in un video di due minuti rilasciato dalla NASA il 26 luglio, hanno messo in scena una serie di eventi olimpici a gravità zero, iniziando con il passaggio simbolico di una torcia olimpica, affidata da Jeanette Epps a Mike Barratt, poi a Suni Williams, Tracy Caldwell Dyson e infine a Butch Wilmore nella Cupola, con la Terra sullo sfondo.

Le “Olimpiadi orbitali” sono state caratterizzate da una serie di eventi giocosi: Barratt ha lanciato un disco improvvisato, Wilmore ha scagliato una palla di nastro adesivo, Williams e Matthew Dominick si sono esibiti in ginnastica e Epps ha corso lungo un corridoio della ISS. Caldwell Dyson ha sollevato un’asta a cui erano appesi Wilmore e Barratt, simulando un sollevamento pesi.

La ISS attualmente ospita anche i cosmonauti russi Nikolai Chub, Alexander Grebenken e Oleg Kononenko, comandante della missione Expedition 71. Da evidenziare anche la presenza temporanea di Williams e Wilmore, che sono arrivati a bordo della nuova capsula Starliner della Boeing: la loro permanenza è stata prolungata a causa di problemi tecnici. NASA e Boeing non hanno ancora stabilito una data di partenza per Starliner.

