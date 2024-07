Forte ondata di caldo in Algeria: picchi di +50°C

MeteoWeb

In Algeria, le autorità avevano avvertito per la prima volta che le temperature avrebbero raggiunto o superato i +50°C oggi in alcune province desertiche, soprattutto nel sud-est del Paese, e le previsioni sono state pienamente rispettate. Diverse località hanno raggiunto la spaventosa soglia dei +50°C; sono: Adrar, Ain Beda, Touggourt, Hassi Messaoud.

Questa è stata la prima volta che le autorità algerine hanno avvertito ufficialmente che le temperature avrebbero raggiunto un tale livello. In passato, e per decenni, i bollettini di allerta in Algeria segnalavano temperature fino a +49°C, ma non menzionavano mai il livello di +50°C.

In Tunisia, sono state raggiunte temperature di +49°C oggi, come a Kebili e Kairouan, che ha stabilito il record mensile. I +46,9°C registrato a Siliana rappresentano il record assoluto per la città.

