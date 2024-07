Ondata di caldo in Grecia: Partenone e altri siti archeologici chiusi nel pomeriggio

MeteoWeb

In Grecia, tutti i siti archeologici, incluso il Partenone ad Atene e il sito di Olimpia nel Peloponneso, sono chiusi durante le ore pomeridiane, da mezzogiorno alle 5, a causa delle temperature che hanno raggiunto i +43°C in alcune zone. La decisione è stata presa dal Ministero della Cultura in risposta all’ondata di calore iniziata ai primi di luglio. Il rischio di incendi è molto elevato nel Centro e nel Sud del Paese a causa della siccità e dei forti venti nell’Egeo.

Attualmente la situazione non è emergenziale a Creta e nelle isole dell’Egeo, dove il Meltemi (vento secco) mantiene le temperature intorno ai +35°C. Il Ministero del Lavoro ha ordinato la sospensione delle consegne a domicilio e delle attività nei cantieri durante le stesse ore, raccomandando il lavoro remoto laddove possibile.

