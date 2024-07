Ondata di caldo sulla Penisola Iberica: Spagna e Portogallo sfiorano i +46°C, record in Marocco | DATI

MeteoWeb

Ieri, mercoledì 24 luglio, è stata una giornata molto calda in Spagna e Portogallo a causa di una forte ondata di caldo africano. Sfiorati i +46°C in entrambi i Paesi. AEMET, l’Agenzia Meteorologica spagnola, segnala che “i +40°C sono stati raggiunti o superati in 144 stazioni, circa il 18% di quelle che compongono la nostra rete”. Almeno una decina di località ha superato la soglia dei +43°C ieri. La località di El Granado (Huelva) ha registrato una temperatura massima di +45,6°C, “il valore più alto registrato finora in Spagna nel 2024”, evidenzia l’AEMET. La stazione di Madrid Università ha registrato una massima di +42,3°C.

In Portogallo, sono state registrate massime diffuse di +40-42°C. Spicca il dato di Alvega, che ha registrato una temperatura massima di +45,5°C. Portalegre, invece, ha registrato il nuovo record per la temperatura minima più alta, con +28,6°C.

In mezza Spagna persiste anche oggi un rischio significativo a causa delle alte temperature, nonostante l’ondata di caldo inizierà a placarsi dopo aver raggiunto il suo picco proprio nella giornata di ieri, come riportato dall’AEMET. Nello specifico, le province andaluse di Córdoba, Granada, Jaén e Siviglia saranno in allerta arancione a causa del caldo, che porterà anche Huelva e Málaga in allerta gialla; Aragona, Huesca, Saragozza e Teruel saranno sotto allerta gialla.

Caldo record anche in Marocco

Anche in Marocco cadono record di caldo. In particolare, ieri sono stati registrati +48,3°C a Kasba Tadla (record di tutti tempi per la località), +47,7°C a Beni Mallal (record di tutti i tempi eguagliato), +37,8°C a Ifrane (record di tutti i tempi).

