Ondata di freddo estremo in Argentina: Buenos Aires torna sotto zero dopo 11 anni

Il Servizio Meteorologico Nazionale (SMN) dell’Argentina ha lanciato sabato 6 luglio un’allerta rossa per il freddo che colpisce 19 province del Paese, dove si prevede che le temperature minime scendano sotto lo zero per il resto della settimana. “Dopo 13 anni, l’Osservatorio Centrale di Buenos Aires, situato nel quartiere di Villa Ortúzar, ha registrato di nuovo temperature sotto lo zero: -0,1°C alle 8 del mattino”, aveva indicato l’organizzazione meteorologica annunciando l’allerta. Valori sotto lo zero sono piuttosto rari per la capitale dell’Argentina.

Oltre a Buenos Aires, le zone centrali e meridionali dell’Argentina sono tra le più interessate dal freddo, con Santa Cruz (Patagonia meridionale) una delle più colpite: la sua zona montuosa ha registrato temperature fino a -25°C. A causa delle intense nevicate, dalla fine del mese scorso l’Esercito argentino ha dovuto trasferire brigate meccanizzate per mantenere la circolazione sulle strade che collegano le città e garantire l’approvvigionamento di cibo per il bestiame o il trasferimento dei dipendenti dei giacimenti petroliferi ai loro posti di lavoro.

Il freddo sta avendo conseguenze sulla vita della fauna locale e il Consiglio dell’Agricoltura della provincia stima che siano a rischio almeno un milione di pecore e 50.000 bovini, che rappresentano il 50% della produzione della zona.

Un uomo morto congelato

Le autorità della provincia di Santa Cruz hanno riferito della morte di un uomo di 80 anni trovato in stato di ipotermia. Si tratta di Luis Alberto Franulic Cepernic, che stava percorrendo la strada provinciale n. 9 a bordo del suo camion diretto al ranch La Rosita. Secondo la stampa locale, l’uomo stava viaggiando quando il veicolo su cui si trovava ha smesso di funzionare e ha deciso di scendere per andare a chiedere aiuto e da quel momento, non si sono avute più sue notizie.

Avviate le operazioni di ricerca, i soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita dell’uomo. Inoltre, 15 chilometri dopo, hanno localizzato il camion, bloccato nella neve.

Freddo anche in Uruguay e Brasile

L’ondata di freddo ha fatto sentire i suoi effetti anche in Uruguay e Brasile. In diverse zone dei dipartimenti dell’interno dell’Uruguay, si sono registrate temperature sotto lo zero. Tra le temperature più basse spiccano i -5,9°C a Mercedes e -4,8°C a Florida. In Brasile, lo stato del Rio Grande do Sul ha registrato la temperatura più bassa dell’anno, quando Pinheiro Machado ha raggiunto i -7,3°C.

