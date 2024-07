Orsa KJ1, Fugatti: “irrealistico aspettare il 5 settembre, presto ulteriori provvedimenti”

MeteoWeb

“Nelle prossime ore prenderemo ulteriori provvedimenti a tutela della sicurezza dei trentini e dei turisti, perché io prima metto l’uomo, poi l’animale. Da questo principio non ci muoviamo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti che non ha preso bene la sospensiva decisa dal Tar alla sua ordinanza di abbattimento dell’orsa KJ1 che ha aggredito un turista francese a Dro due giorni fa, rimandando tutto alla camera di consiglio il 5 settembre.

“Da qui al 5 settembre ce la prendiamo con calma, così diamo all’orsa tutto il tempo di fare quello che crede – commenta sarcastico Fugatti – ma la sicurezza pubblica è una responsabilità in capo al Presidente della Provincia e quindi useremo tutti gli strumenti che il diritto ci mette a disposizione, anche quando contrastati da provvedimenti per noi sorprendenti che non vanno nella direzione di tutelare la sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare il 5 settembre mentre questo animale si trova in libertà”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.