Orsetto investito e ucciso a Paganella: AIDAA presenta esposto

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha deciso di inviare alla procura della Repubblica di Trento un esposto in merito all’investimento e all’uccisione dell’orsetto avvenuto nella serata di ieri sulla strada che collega Andalo a Molveno. Gli animalisti chiedono che si verifichino tutti i particolari relativi all’investimento che hanno portato alla morte dell’orsetto che pare fosse in compagnia di mamma orsa e di un altro cucciolo.

Gli animalisti accompagneranno l’esposto, che verrà inviato entro la fine della settimana, con materiale video e fotografico ricevuto nella giornata di oggi e che, a detta degli stessi animalisti, potrebbe portare a qualche sorpresa non tanto sull’incidente in sé quanto su particolari che potrebbero far pensare che l’orsa e i cuccioli non fossero lì per caso.

