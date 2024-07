Palio di Siena rimandato a domani causa pioggia

MeteoWeb

Niente Palio di Siena a causa dell’improvviso maltempo su Piazza del Campo. La Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano è stata rinviata a domani, mercoledì 3 luglio, sempre con inizio alle ore 19:30. La pioggia ha cominciato a cadere copiosa circa 15 minuti dopo l’uscita dei cavalli delle dieci Contrade dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico.

È stato il sindaco Nicoletta Fabio a decidere immediatamente la sospensione della gara e il suo rinvio per motivi di sicurezza dei cavalli che devono correre sulla pista di tufo. Sulla facciata del Palazzo del Podestà è stata apposta la bandiera verde che segnala che il Palio è stato rimandato a causa maltempo al giorno successivo. Nel frattempo, gli addetti alla sicurezza e le forze dell’ordine hanno fatto sgomberare la piazza e i 15mila presenti in piazza sono defluiti in maniera ordinata in pochi minuti.

Il Palio di domani sarà celebrato direttamente alle 19:30 e non sarà preceduto dal Corteo Storico che invece ha sfilato oggi dalle 17:15.

