Parigi 2024, terribile caduta per Loana Lecomte nella gara di mountain bike femminile | VIDEO

Durante la gara di mountain bike alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è registrata la bruttissima caduta della francese Loana Lecomte. La ciclista, mentre stava lottando per un posto sul podio, è caduta battendo la testa a terra, senza rialzarsi. Lecomte è stata portata via in barella. Secondo quanto riferito dalla federazione francese, avrebbe perso conoscenza per qualche attimo, ma adesso sta bene: è stata presa in carico dal servizio medico. Non ci sarebbero gravi conseguenze dalla caduta.

Alla fine della corsa, l’oro olimpico della mountain bike femminile è andato alla francese Pauline Ferrand Prevot. Argento per l’americana Batten e bronzo alla svedese Rissveds.

