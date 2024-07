Parigi 2024: annunciati investimenti da 9,2 miliardi di euro per la sostenibilità

MeteoWeb

In un evento che ha attirato l’attenzione mondiale, i leader globali si sono riuniti durante le Olimpiadi di Parigi 2024 per un vertice straordinario dedicato allo sport e allo sviluppo sostenibile. Organizzato nei pressi del Museo del Louvre, questo incontro ha visto la partecipazione di circa 500 delegati, tra cui cinquanta capi di Stato e di governo. Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bach sono stati i principali promotori dell’iniziativa.

Questo vertice ha rappresentato un’opportunità unica per i leader di tutto il mondo di confrontarsi e discutere sulle azioni concrete da intraprendere per integrare lo sport nei piani di sviluppo sostenibile globali. La scelta della location, vicino al prestigioso Museo del Louvre, non è stata casuale: rappresenta simbolicamente il legame tra cultura, storia e sport, sottolineando come questi elementi possano convergere per un futuro migliore. La partecipazione di un così ampio numero di delegati e leader mondiali evidenzia l’importanza cruciale attribuita a questo tema e il riconoscimento globale della necessità di agire ora per garantire un futuro sostenibile.

Un vertice di impegni e promesse

L’evento, tenutosi appena un giorno prima dell’inaugurazione ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, è stato un momento cruciale per sottolineare l’importanza dello sport come veicolo per il cambiamento sociale e ambientale. Il presidente francese Emmanuel Macron, nel suo discorso, ha enfatizzato la necessità di una collaborazione internazionale senza precedenti per sfruttare appieno il potenziale dello sport nel promuovere la sostenibilità. “È la sinergia delle nostre azioni e tutto ciò che possiamo fare insieme al movimento sportivo che è assolutamente essenziale“, ha dichiarato Macron, ribadendo che solo attraverso un impegno collettivo si potranno raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati.

Ha poi aggiunto che i Giochi Olimpici di Parigi 2024, con la loro visibilità mondiale, offrono una piattaforma ideale per evidenziare gli sforzi compiuti e lanciare nuove iniziative volte a migliorare le condizioni di vita in diverse parti del mondo. Grazie alle donazioni mobilitate per i continenti africano, latinoamericano e del Pacifico, Macron ha espresso gratitudine verso tutti coloro che, quotidianamente, lavorano per un futuro più equo e sostenibile. Questo vertice ha quindi rappresentato non solo un momento di riflessione, ma anche un catalizzatore per l’azione concreta, con i leader mondiali che hanno dimostrato una forte volontà politica di mettere in atto i cambiamenti necessari.

Impegni finanziari per il futuro

Tra gli impegni più significativi annunciati al vertice, una coalizione di banche pubbliche di sviluppo e altre istituzioni finanziarie ha promesso di investire 9,2 miliardi di euro entro il 2030. Questi fondi saranno destinati alla creazione di infrastrutture sportive che siano sia inclusive che sostenibili, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo comunitario in tutto il mondo. Questo ingente investimento non solo mira a migliorare le strutture esistenti, ma anche a costruire nuovi impianti che possano ospitare eventi sportivi di grande portata, favorendo al contempo l’inclusione sociale e l’uguaglianza.

Le nuove infrastrutture saranno progettate con criteri di sostenibilità, utilizzando tecnologie all’avanguardia per ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’uso efficiente delle risorse. Inoltre, questi progetti prevedono la creazione di numerosi posti di lavoro, sia durante la fase di costruzione che nella gestione delle strutture stesse, contribuendo così anche allo sviluppo economico locale.

Macron ha inoltre evidenziato come i Giochi Olimpici di Parigi 2024 possano fungere da catalizzatore per nuove iniziative: “I Giochi sono un modo per gettare luce su ciò che stiamo facendo e lanciare nuove iniziative e grazie a tutte le donazioni che sono state mobilitate per i continenti africano, latinoamericano e del Pacifico e vi ringrazio per l’impegno quotidiano verso questa direzione“. Questo dimostra come lo sport possa essere un potente strumento per la trasformazione sociale, capace di unire le comunità e promuovere valori positivi come la cooperazione e il rispetto reciproco.

Aree di intervento

I leader presenti al vertice hanno concordato su vari settori di intervento, tra cui l’istruzione e l’occupazione, la salute e la nutrizione, l’uguaglianza, l’inclusione e la sostenibilità. Nel settore dell’istruzione e dell’occupazione, i programmi sportivi saranno utilizzati per promuovere l’accesso all’istruzione di qualità, migliorare le competenze dei giovani e aumentarne le opportunità lavorative. Lo sport, con i suoi valori di disciplina e impegno, sarà integrato nei curricoli scolastici per incentivare lo sviluppo personale e professionale degli studenti.

Nel campo della salute e della nutrizione, lo sport sarà un mezzo per promuovere stili di vita sani e combattere la malnutrizione, soprattutto nelle comunità svantaggiate. Programmi di attività fisica regolare saranno implementati per prevenire malattie croniche e migliorare il benessere generale della popolazione. L’uguaglianza e l’inclusione saranno promosse garantendo che lo sport sia accessibile a tutti, indipendentemente da genere, etnia o disabilità.

Verranno sviluppati progetti specifici per sostenere le donne e le ragazze, le minoranze etniche e le persone con disabilità, affinché possano partecipare pienamente alle attività sportive. Infine, la sostenibilità ambientale sarà un elemento chiave nello sviluppo delle infrastrutture sportive, con l’adozione di pratiche ecologiche e l’utilizzo di materiali sostenibili. I leader hanno ribadito l’importanza di un approccio integrato che consideri l’intero ciclo di vita delle strutture sportive, dalla progettazione alla costruzione, fino alla gestione e alla manutenzione, per minimizzare l’impatto ambientale e promuovere la sostenibilità a lungo termine.

Un passo verso il 2030

L’obiettivo è chiaro: entro il 2030, le infrastrutture sportive globali dovranno essere più inclusive e sostenibili, promuovendo uno sviluppo equo e duraturo. Questo vertice ha segnato un passo importante verso la realizzazione di questo obiettivo, evidenziando il ruolo cruciale che lo sport può avere nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. I leader mondiali hanno concordato che lo sport può contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita delle persone, promuovendo la coesione sociale e la comprensione interculturale.

La roadmap verso il 2030 prevede la collaborazione tra governi, organizzazioni non governative, settore privato e comunità locali per sviluppare e implementare progetti sportivi che siano sostenibili e inclusivi. Saranno stabilite partnership strategiche per mobilitare risorse finanziarie, tecniche e umane, e per condividere le migliori pratiche a livello globale. I progetti saranno monitorati e valutati regolarmente per assicurare che gli obiettivi prefissati siano raggiunti e per apportare eventuali correzioni in corso d’opera. Questo impegno globale rappresenta una visione ambiziosa e lungimirante che mira a trasformare il panorama dello sport, rendendolo un motore di sviluppo sostenibile e inclusivo.

